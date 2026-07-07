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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии осудили преступную группу, похитившую криптовалюту на 4,5 млн рублей

15:05, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии осудили преступную группу, похитившую криптовалюту на 4,5 млн рублей
15:05, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
115
0
#преступная группа\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#криптовалюта
Источник фото: МВД по Удмуртии
115
0

Злоумышленники ворвались в квартиру, избили хозяев и выманили пароли от цифровых кошельков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии четверо молодых людей осуждены за хищение криптовалюты на сумму 4,5 млн рублей. Жителю Ижевска и троим жителям Уфы вынесен приговор по статье за грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, сообщает МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что в июле 2025 года злоумышленники незаконно проникли в квартиру двоих местных жителей, которые занимались конвертацией цифровых активов. Преступники применили насилие и угрозы, чтобы заставить потерпевших сообщить коды доступа к аккаунту на платформе для торговли криптовалютой. Получив пароли, молодые люди перевели денежные средства на свой кошелёк.

Фигурантов задержали на территории Башкортостана, куда преступники скрылись на арендованном автомобиле.

Суд приговорил участников группы к лишению свободы на сроки от двух с половиной до шести с половиной лет. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

 

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15:05, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
115
0
#преступная группа\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#криптовалюта