Удмуртия. В Кизнерском и Воткинском районах двое молодых мужчин получили тяжёлые травмы позвоночника при нырянии в водоёмы. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Мужчины получили «травму ныряльщика», повредив шейный отдел позвоночника при ударе головой о дно. Пострадавшие госпитализированы.

Врачи отмечают: чаще всего такие травмы случаются с мужчинами в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь снижает контроль и не позволяет адекватно оценить глубину и дно водоёма.