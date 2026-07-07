Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В Удмуртии за один день «травму ныряльщика» получили двое мужчин 

15:53, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии за один день «травму ныряльщика» получили двое мужчин 
15:53, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Удмуртия\n#травмы
Источник фото: ИА «Сусанин»
97
0

При нырянии в водоёмы они повредили позвоночник. 

Удмуртия. В Кизнерском и Воткинском районах двое молодых мужчин получили тяжёлые травмы позвоночника при нырянии в водоёмы. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Мужчины получили «травму ныряльщика», повредив шейный отдел позвоночника при ударе головой о дно. Пострадавшие госпитализированы.

Врачи отмечают: чаще всего такие травмы случаются с мужчинами в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь снижает контроль и не позволяет адекватно оценить глубину и дно водоёма.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:53, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Удмуртия\n#травмы