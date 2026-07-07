Ижевск. Удмуртия. 6 июля на 84 году жизни скончался доктор технических наук, профессор Иван Абрамов, возглавлявший ИжГТУ с 1989 по 2007 годы. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

При Иване Васильевиче в 1993 году Ижевский механический институт (ИМИ) получил статус государственного технического университета (ИжГТУ). В 2004–2005 годах вуз вошёл в Европейскую ассоциацию университетов. Также ректор был инициатором создания первой для Удмуртии системы непрерывного образования «колледж — вуз» и учредил Всероссийский фестиваль «Молодые таланты России» (18+).

В период руководства Ивана Абрамова строились учебные корпуса, возродился спортклуб, появились театр «Молодой человек», корпоративное телевидение и газета «Механик».

«Романтик и патриот вуза, харизматик с неизменным чувством юмора, он находил общий язык и со студентами, и с руководителями предприятий и представителями власти, - он долгие годы избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики и использовал этот статус как инструмент защиты интересов региональной науки и высшей школы», — рассказали в вузе.

Прощание с Иваном Абрамовым состоится 9 июля в 12:00 в СЦ «Интеграл» (ул. Студенческая, 7). 0+