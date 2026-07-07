Ижевск. Удмуртия. Вечером 6 июля в Ижевске по улице Пушкинской произошло ДТП с участием электросамоката.

Как сообщает Госавтоинспекция Удмуртии, 15-летний водитель кикшерингового самоката, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении. В результате столкновения пенсионерка получила травмы.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает: преимущество на тротуарах всегда имеют пешеходы. Водителям самокатов при создании помех необходимо снижать скорость или останавливаться. Для управления прокатными самокатами установлено возрастное ограничение — 16+.