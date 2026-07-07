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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске 15-летний самокатчик сбил пенсионерку на тротуаре

13:58, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске 15-летний самокатчик сбил пенсионерку на тротуаре
13:58, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
183
0
#Госавтоинспекция\n#Удмуртия\n#Ижевск\n#электросамокат
Источник фото: Госавтоинспекция УР
183
0

Женщина получила травмы.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 6 июля в Ижевске по улице Пушкинской произошло ДТП с участием электросамоката.

Как сообщает Госавтоинспекция Удмуртии, 15-летний водитель кикшерингового самоката, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении. В результате столкновения пенсионерка получила травмы.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает: преимущество на тротуарах всегда имеют пешеходы. Водителям самокатов при создании помех необходимо снижать скорость или останавливаться. Для управления прокатными самокатами установлено возрастное ограничение — 16+.

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13:58, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
183
0
#Госавтоинспекция\n#Удмуртия\n#Ижевск\n#электросамокат