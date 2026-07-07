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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Удмуртии получил 2,5 года колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими

12:03, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Удмуртии получил 2,5 года колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими
12:03, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
18
0

Суд также взыскал с работодателя осуждённого 8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Можга. Удмуртия. В Можге вынесли приговор 69-летнему жителю Алнашского района, признанному виновным в ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Можгинский районный суд установил, что в декабре 2025 года подсудимый, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», двигался в направлении Алнаш со стороны Грахово. Из-за невнимательности и без учёта дорожных условий мужчина выехал на правую обочину. В результате машину занесло и выкинуло на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

В результате аварии водитель и пассажир «Гранты» погибли. Пассажиры обоих автомобилей получили травмы, в том числе тяжёлые.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с работодателя осуждённого — МБОУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Алнашского района» — компенсацию морального вреда в размере 8 млн рублей (по 1 млн рублей в пользу каждого из потерпевших).

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12:03, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Удмуртия\n#ДТП