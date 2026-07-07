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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Удмуртии осудили на 11 лет за финансирование терроризма

11:50, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Жителя Удмуртии осудили на 11 лет за финансирование терроризма
11:50, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
13
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#терроризм\n#УФСБ по Удмуртии\n#УФСБ
Источник фото: ИИ
13
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Мужчина перевёл более 300 тысяч рублей террористической организации.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии признали виновным по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Финансирование вооружённого формирования». 

Установлено, что в период с 2016 по 2021 год мужчина 1994 года рождения перевёл участникам международной террористической организации 335 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. 

Центральный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы: первые четыре года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

 

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11:50, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
13
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#терроризм\n#УФСБ по Удмуртии\n#УФСБ