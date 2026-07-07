Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии признали виновным по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Финансирование вооружённого формирования».

Установлено, что в период с 2016 по 2021 год мужчина 1994 года рождения перевёл участникам международной террористической организации 335 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Центральный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы: первые четыре года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.