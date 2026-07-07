Ижевск. Удмуртия. Открытое горение на территории «Строительной ярмарки» за торговым центром «Три кита» на улице Пойма в Ижевске ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Крупный пожар полыхал на складах. Из-за высокой температуры была угроза распространения огня на соседние строения. Силы и средства ижевского пожарно-спасательного гарнизона работали по повышенному рангу № 3.

Сейчас на месте продолжаются разбор завалов и их проливка. Обошлось без пострадавших. Роспотребнадзор также ведёт замеры атмосферного воздуха.