Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В Ижевске ликвидировали открытое горение складов у ТЦ «Три кита»

11:07, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ликвидировали открытое горение складов у ТЦ «Три кита»
11:07, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: ИА «Сусанин»
60
0

Пожарные работали по повышенному рангу, угрозы соседним строениям удалось избежать.

Ижевск. Удмуртия. Открытое горение на территории «Строительной ярмарки» за торговым центром «Три кита» на улице Пойма в Ижевске ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Крупный пожар полыхал на складах. Из-за высокой температуры была угроза распространения огня на соседние строения. Силы и средства ижевского пожарно-спасательного гарнизона работали по повышенному рангу № 3.

Сейчас на месте продолжаются разбор завалов и их проливка. Обошлось без пострадавших. Роспотребнадзор также ведёт замеры атмосферного воздуха. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:07, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар