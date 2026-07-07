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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Роспотребнадзор начал проверять состояние воздуха у ТЦ «Три кита» из-за пожара

09:41, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Роспотребнадзор начал проверять состояние воздуха у ТЦ «Три кита» из-за пожара
09:41, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Пробы берутся на границе жилой застройки.

Ижевск. Удмуртия. В связи с пожаром на складах у ТЦ «Три кита» на улице Пойма в Ижевске специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии проверяют качество атмосферного воздуха. Об этом сообщается в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Пробы воздуха берутся на границе жилой застройки, чтобы оценить возможное влияние продуктов горения на здоровье горожан. Результаты лабораторных исследований будут опубликованы дополнительно.

Напомним, сигнал о возгорании складских помещений в районе ТЦ поступил утром 7 июля. На месте работают подразделения МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

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09:41, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар