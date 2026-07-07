Ижевск. Удмуртия. В связи с пожаром на складах у ТЦ «Три кита» на улице Пойма в Ижевске специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии проверяют качество атмосферного воздуха. Об этом сообщается в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Пробы воздуха берутся на границе жилой застройки, чтобы оценить возможное влияние продуктов горения на здоровье горожан. Результаты лабораторных исследований будут опубликованы дополнительно.

Напомним, сигнал о возгорании складских помещений в районе ТЦ поступил утром 7 июля. На месте работают подразделения МЧС. Информация о пострадавших не поступала.