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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Можге автомобиль сбил трёхлетнего мальчика

14:01, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можге автомобиль сбил трёхлетнего мальчика
14:01, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
34
0

Ребёнок госпитализирован, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.

Можга. Удмуртия. 3 июля в Можге 18-летний водитель автомобиля «Митсубиши Лансер» сбил трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

ДТП произошло около 21:30 напротив дома № 124 по улице Казанской. По предварительным данным, мальчик внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода, и в этот момент на него совершил наезд автомобиль под управлением 18-летнего водителя, стаж которого составляет три месяца.

В результате происшествия ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

Установлено, что мальчик гулял около частного дома вместе с несовершеннолетней сестрой, их мать находилась у соседнего дома. Решается вопрос о привлечении к ответственности родителей мальчика.

Госавтоинспекция напоминает родителям о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра вблизи дорог.

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14:01, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП