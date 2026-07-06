Столб перед этим зацепил грузовик.
Ижевск. Удмуртия. Утром 6 июля на улице Удмуртской в Ижевске на легковой автомобиль упала опора ЛЭП. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.
По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика зацепил контактную сеть. В результате железобетонная опора ЛЭП упала на автомобиль «Рено Логан» под управлением 27-летнего водителя.
В Госавтоинспекции уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. «Логан» получил механические повреждения.
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