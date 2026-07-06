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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске опора ЛЭП упала на легковушку

11:12, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске опора ЛЭП упала на легковушку
11:12, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
124
0

Столб перед этим зацепил грузовик.

Ижевск. Удмуртия. Утром 6 июля на улице Удмуртской в Ижевске на легковой автомобиль упала опора ЛЭП. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика зацепил контактную сеть. В результате железобетонная опора ЛЭП упала на автомобиль «Рено Логан» под управлением 27-летнего водителя.

В Госавтоинспекции уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. «Логан» получил механические повреждения.

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11:12, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП