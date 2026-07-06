Ижевск. Удмуртия. Утром 6 июля на улице Удмуртской в Ижевске на легковой автомобиль упала опора ЛЭП. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика зацепил контактную сеть. В результате железобетонная опора ЛЭП упала на автомобиль «Рено Логан» под управлением 27-летнего водителя.

В Госавтоинспекции уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. «Логан» получил механические повреждения.