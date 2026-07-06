Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мошенники шантажировали 77-летнюю женщину и выманили у неё более 700 тысяч рублей. По данным МВД по Удмуртии, женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником Социального фонда России. Под предлогом перерасчёта пенсионного стажа злоумышленница выманила паспортные данные пенсионерки.

На следующий день с женщиной связался второй участник преступной схемы. Угрожая уголовной ответственностью за якобы утечку данных и перевод средств на нужды ВСУ, он убедил пожилую ижевчанку задекларировать все сбережения. Следуя инструкциям, женщина сняла со счетов 775 тысяч рублей и передала наличные преступнику.

После обращения пенсионерки следственный отдел ОМВД России «Завьяловский» возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике установили личность посредника. Им оказался 17-летний житель Ижевска. При личном досмотре полицейские изъяли у задержанного еще 900 тысяч рублей. Эти деньги курьер незадолго до этого забрал у другой пенсионерки аналогичным способом. Похищенные у жительницы Завьяловского района средства злоумышленник успел перевести на криптокошелёк куратора, оставив себе 30 тысяч рублей.

В настоящее время оперативники устанавливают причастность молодого человека к совершению аналогичных преступлений.