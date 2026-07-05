Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения с легковушкой пострадали пять человек. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

По информации ведомства, авария произошла 3 июля примерно в 15:40 на трассе «Глазов — Юкаменское». 64-летний водитель автобуса «ПАЗ» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество машине, двигавшейся по главной. В результате произошло столкновение с «Ладой Грантой» под управлением 43-летнего мужчины.

Травмы получил водитель легковушки, а также четыре пассажира рейсового автобуса. Среди них — семилетняя девочка.