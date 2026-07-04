Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 12 женщин обвинили в 11 афёрах с обналичиванием средств материнского капитала. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В рамках предварительного следствия установлено, что преступную схему организовала 41-летняя ижевчанка. Разместив объявление в одной из соцсетей, она подыскивала женщин, имевших право на получение в рамках нацпроекта «Демография» средств материнского капитала, а также субсидий, предназначенных для многодетных семей, и предлагала им помощь в обналичивании средств государственной поддержки за денежное вознаграждение.

Далее фигурантки оформляли фиктивные сделки по приобретению земельных участков и брали в кредитных учреждениях займы на мнимое строительство домов. При этом один и тот же надел по документам мог продаваться несколько раз, а большинство из них вообще были непригодными для возведения жилья.

Затем обвиняемые подавали в государственные учреждения заявления о погашении кредитов средствами материнского (семейного) капитала либо субсидий, после чего бюджетные деньги перечислялись в банки. Полученные ранее заёмные средства злоумышленницы тратили не на улучшение жилищных условий семей, а на другие нужды, и также передавали организатору в качестве вознаграждения.

Противоправная деятельность сообщниц была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии. Как установили следователи и оперативники, с 2019 по 2022 годы аферисткам удалось похитить из федерального бюджета более пяти миллионов рублей.

Дело направили в суд.