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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Газель» сгорела после ДТП на трассе в Удмуртии

11:30, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
«Газель» сгорела после ДТП на трассе в Удмуртии
11:30, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
16
0
#Завьяловский район\n#ДТП
Источник фото: ГУ МЧС по УР
16
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Авария произошла у деревни Старое Мартьяново.

Завьялово. Удмуртия. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание автомобилей в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Около 19:15 3 июля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге (Завьялово - Гольяны) — (Ижевск - Аэропорт) 2-ой километр, вблизи деревни Старое Мартьяново. 

По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Гранта» и грузопассажирского автомобиля «Газель» с последующим возгоранием. 

Огнеборцы ПСЧ-30 МЧС России ликвидировали пожар на площади 10 кв.м. 

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Причины и обстоятельства устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции УР.

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11:30, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
16
0
#Завьяловский район\n#ДТП