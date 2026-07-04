Завьялово. Удмуртия. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание автомобилей в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Около 19:15 3 июля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге (Завьялово - Гольяны) — (Ижевск - Аэропорт) 2-ой километр, вблизи деревни Старое Мартьяново.

По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Гранта» и грузопассажирского автомобиля «Газель» с последующим возгоранием.

Огнеборцы ПСЧ-30 МЧС России ликвидировали пожар на площади 10 кв.м.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Причины и обстоятельства устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции УР.