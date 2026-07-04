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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вражескую ракету сбили ночью в небе над Удмуртией

10:20, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Вражескую ракету сбили ночью в небе над Удмуртией
10:20, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
97
0
#Удмуртия\n#ракетный удар\n#ПВО
Источник фото: ИИ
97
0

Жертв и разрушений нет.

Ижевск. Удмуртия. Силы ПВО сбили вражескую ракету над Удмуртией. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов в пятом часу утра.

«Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий», — сказал глава республики.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. 

«Напоминаю, задача врага — посеять панику, но мы вместе. Огромная просьба не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию», — обратился Бречалов в видеообращении, прервав почти двухнедельное молчание в соцсетях.

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10:20, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
97
0
#Удмуртия\n#ракетный удар\n#ПВО