Ижевск. Удмуртия. Силы ПВО сбили вражескую ракету над Удмуртией. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов в пятом часу утра.

«Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий», — сказал глава республики.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

«Напоминаю, задача врага — посеять панику, но мы вместе. Огромная просьба не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию», — обратился Бречалов в видеообращении, прервав почти двухнедельное молчание в соцсетях.