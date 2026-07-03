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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия вошла в топ-5 рейтинга по тотальным ДТП в 2026 году

14:30, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия вошла в топ-5 рейтинга по тотальным ДТП в 2026 году
14:30, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ИИ
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Аналитике подвергли число страховых случаев при серьёзных авариях.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-5 регионов страны по количеству серьёзных ДТП с начала 2026 года, вызвавших страховые случаи. Об этом сообщает «Царьград».

Лидером по стране стала Ленинградская область. Доля тотальных ДТП составила в регионе 4,6% от числа страховых случаев. Средняя частота тотальных ДТП по каско по всей России около 2,4%. Следом за Ленинградской областью идут: Самарская область (4%); Красноярский край (3,5%), Нижегородская область (3,2%); Удмуртия (2,9%).

Реже всего случаи признания автомобилей не подлежащими восстановлению отмечены у жителей Челябинской области (1,6%) и Татарстана (1,7%).

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14:30, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
5
0
#Удмуртия\n#ДТП