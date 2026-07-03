Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-5 регионов страны по количеству серьёзных ДТП с начала 2026 года, вызвавших страховые случаи. Об этом сообщает «Царьград».

Лидером по стране стала Ленинградская область. Доля тотальных ДТП составила в регионе 4,6% от числа страховых случаев. Средняя частота тотальных ДТП по каско по всей России около 2,4%. Следом за Ленинградской областью идут: Самарская область (4%); Красноярский край (3,5%), Нижегородская область (3,2%); Удмуртия (2,9%).

Реже всего случаи признания автомобилей не подлежащими восстановлению отмечены у жителей Челябинской области (1,6%) и Татарстана (1,7%).