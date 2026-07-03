Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Удмуртии.

По данным следствия, 8 июня 2006 года 34-летний (на тот момент) мужчина находился в селе Камское Камбарского района, где познакомился с 26-летней девушкой. После совместного употребления спиртного они отправились пешком в Камбарку. Мужчина предложил потерпевшей вступить в интимную связь, но, получив отказ, изнасиловал её. Затем, желая скрыть содеянное, он задушил девушку.

Тело её было обнаружено 22 июня 2006 года.

В рамках расследования были организованы судебные экспертизы и допрошены свидетели. Также был проведён следственный эксперимент, в ходе которого обвиняемый продемонстрировал способ совершения преступления. Фигурант полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд.