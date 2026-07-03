Ижевск. Удмуртия. Пожарные Ижевска спасли двух женщин и подростка на улице Ворошилова. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар разгорелся ночью 3 июля в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ворошилова. Когда на место приехали сотрудники МЧС, с балкона горящей квартиры шёл дым.

На третьем этаже дома 14-летний подросток и женщины 40 и 35 лет просили о помощи. Пожарные надели на них маски-самоспасатели и вывели на улицу.

Девять сотрудников МЧС ликвидировали возгорание, распространившееся на площади 28 кв. м. Позднее выяснилось, что пожар начался со свечи.

58-летняя хозяйка зажгла свечку, оставила её на полу и ушла смотреть телевизор в соседнюю комнату. Когда женщина почувствовала запах дыма, то обнаружила в другой комнате горящий диван. Ижевчанка попыталась потушить огонь водой, но у неё не получилось. Тогда она выбежала из квартиры и обратилась к соседям, чтобы они вызвали пожарных.

Сотрудники МЧС напоминают, что свечи и лампады нужно ставить только на металлический поднос или тарелку, и при их зажжении следует убрать подальше одежду, шторы и бумагу. Также свечи не стоит оставлять без присмотра.