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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске произошла утечка углекислого газа из цистерны

17:21, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске произошла утечка углекислого газа из цистерны
17:21, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#газ\n#утечка
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Спасатели полностью локализовали её.

Ижевск. Удмуртия. Утечка углекислого газа произошла в Ижевске. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Информация об утечке поступила в 03:29 2 июля. Газ начал выходить из цистерны, которая стояла на открытой площадке.

На место выехали сотрудники Поисково-спасательной службы Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС, МЧС Удмуртии и Поисково-спасательной службы Ижевска. Они провели замеры концентрации газа в воздухе и оцепили территорию. В специальной экипировке спасатели прошли к цистерне, перекрыли аварийный клапан и полностью ликвидировали утечку.

Отмечается, что углекислый газ не опасен для людей и используется в пищевой промышленности, в сварочных работах и в системах пожаротушения. Сам по себе данный газ не горит, но при утечке вытесняет кислород. Утечка углекислого газа в замкнутом пространстве может привести к удушью, а резкий выброс сжиженного газа грозит обморожениями. 

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17:21, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#газ\n#утечка