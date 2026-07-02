Ижевск. Удмуртия. Утечка углекислого газа произошла в Ижевске. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Информация об утечке поступила в 03:29 2 июля. Газ начал выходить из цистерны, которая стояла на открытой площадке.

На место выехали сотрудники Поисково-спасательной службы Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС, МЧС Удмуртии и Поисково-спасательной службы Ижевска. Они провели замеры концентрации газа в воздухе и оцепили территорию. В специальной экипировке спасатели прошли к цистерне, перекрыли аварийный клапан и полностью ликвидировали утечку.

Отмечается, что углекислый газ не опасен для людей и используется в пищевой промышленности, в сварочных работах и в системах пожаротушения. Сам по себе данный газ не горит, но при утечке вытесняет кислород. Утечка углекислого газа в замкнутом пространстве может привести к удушью, а резкий выброс сжиженного газа грозит обморожениями.