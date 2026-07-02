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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителей Удмуртии обманули почти на 1 миллион рублей при заказе мебели

14:06, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Жителей Удмуртии обманули почти на 1 миллион рублей при заказе мебели
14:06, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#Ижевск. Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники
Источник фото: ИИ
64
0

Подозреваемый получал предоплату, а потом не выходил на связь.

Ижевск. Удмуртия. 39-летний житель Удмуртии под видом услуг по изготовлению мебели организовывал мошеннические схемы.

По версии следствия, мужчина размещал в интернете объявления с услугами по изготовлению мебели, встречался с клиентами, делал замеры, стороны заключали договор, а мошенник получал оплату. После этого подозреваемый переносил сроки и переставал отвечать заказчикам.

По ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба) возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила почти 1 миллион рублей, сообщает МВД по Удмуртии.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. 

 

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14:06, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#Ижевск. Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники