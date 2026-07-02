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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Сарапульского района получил 13 лет колонии за насильственные действия в отношении малолетней

11:32, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Сарапульского района получил 13 лет колонии за насильственные действия в отношении малолетней
11:32, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: Суды Удмуртии
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Мужчина совершил преступление в отношении восьмилетней девочки зимой 2025 года.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд признал 52-летнего мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки зимой 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии. 

Подсудимый, по заключению экспертизы, имеет психическое расстройство в форме педофилии, но признан вменяемым.

Суд назначил 13 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год, принудительное лечение у психиатра, а также взыскал с осуждённого 700 тысяч рублей в пользу потерпевшей.
 
 

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11:32, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд