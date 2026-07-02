Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд признал 52-летнего мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки зимой 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Подсудимый, по заключению экспертизы, имеет психическое расстройство в форме педофилии, но признан вменяемым.

Суд назначил 13 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год, принудительное лечение у психиатра, а также взыскал с осуждённого 700 тысяч рублей в пользу потерпевшей.



