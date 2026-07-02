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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сход вагонов в Татарстане задержал поезда, следующие в Ижевск

10:08, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Сход вагонов в Татарстане задержал поезда, следующие в Ижевск
10:08, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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Источник фото: ИА «Сусанин»
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Из-за инцидента задерживаются три состава, следующих в столицу Удмуртии.

Казань. Татарстан. Девять пассажирских поездов идут с отставанием от расписания из-за схода двух грузовых вагонов на перегоне Корса – Арск Горьковской железной дороги в Татарстане. Об этом сообщили в телеграм-канале ГЖД.

В их числе — три состава, следующих в Ижевск: №26 Москва – Ижевск, №52 Нижний Новгород – Ижевск и №7124 Казань – Ижевск. Также задерживаются поезда в Барнаул, Улан-Удэ, Адлер и другие города.

Сход вагонов произошёл ночью 2 июля. Движение на перегоне временно приостанавливали, в 05:19 его открыли по одному пути. Составы следуют со сниженной скоростью. Пострадавших и угрозы экологии нет.

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10:08, 02 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
110
0