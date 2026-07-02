Казань. Татарстан. Девять пассажирских поездов идут с отставанием от расписания из-за схода двух грузовых вагонов на перегоне Корса – Арск Горьковской железной дороги в Татарстане. Об этом сообщили в телеграм-канале ГЖД.

В их числе — три состава, следующих в Ижевск: №26 Москва – Ижевск, №52 Нижний Новгород – Ижевск и №7124 Казань – Ижевск. Также задерживаются поезда в Барнаул, Улан-Удэ, Адлер и другие города.

Сход вагонов произошёл ночью 2 июля. Движение на перегоне временно приостанавливали, в 05:19 его открыли по одному пути. Составы следуют со сниженной скоростью. Пострадавших и угрозы экологии нет.