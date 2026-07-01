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С начала 2026 года в Удмуртии сгорел 81 автомобиль

15:38, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2026 года в Удмуртии сгорел 81 автомобиль
15:38, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Удмуртия\n#пожар\n#автомобили
Источник фото: МЧС Удмуртии
123
0

В результате возгораний транспорта погиб один человек и шесть пострадали.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2026 года 81 машина сгорела в пожаре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

В результате возгораний автотранспорта погиб один человек и шесть пострадали.

В 16 случаях возгорания возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, прогреве машины зимой и подобном. В остальных случаях пожары произошли из-за неисправности систем, механизмов и узлов автомобилей. 

Последний раз машина загорелась 30 июня на 3-м Дубровском переулке в Сарапуле. В моторном отсеке «ВАЗа» сгорели некоторые элементы. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в моторном отсеке.

Отмечается, что в 54% случаях горели иномарки, а в 46% случаях — отечественные машины. 

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15:38, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Удмуртия\n#пожар\n#автомобили