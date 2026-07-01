Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2026 года 81 машина сгорела в пожаре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

В результате возгораний автотранспорта погиб один человек и шесть пострадали.

В 16 случаях возгорания возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, прогреве машины зимой и подобном. В остальных случаях пожары произошли из-за неисправности систем, механизмов и узлов автомобилей.

Последний раз машина загорелась 30 июня на 3-м Дубровском переулке в Сарапуле. В моторном отсеке «ВАЗа» сгорели некоторые элементы. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в моторном отсеке.

Отмечается, что в 54% случаях горели иномарки, а в 46% случаях — отечественные машины.