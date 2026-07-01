Можга. Удмуртия. Можгинский райсуд Удмуртии вынес приговор четырём жительницам республики. Как сообщает пресс-служба УФСБ, их обвиняли по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники УФСБ по Удмуртии, расследованием занимались коллеги из МВД по республике.

Установлено, что организатором преступной схемы выступила бывший коммерческий директор организации, занимающейся продажей ортопедических изделий. С 2020 по 2023 годы под предлогом получения компенсации за самостоятельное приобретение инвалидами технических средств реабилитации подсудимые путём обмана совершили хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых на реализацию мер социальной защиты указанной категории граждан, в общей сумме 1,5 млн рублей.

Суд приговорил «атаманшу» к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года; её пособницы получили условный срок от 4 лет до 1 года. Приговор в законную силу не вступил.