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На дороге «Балезино — Сергино» частично обрушился проезд через реку Исаевка

17:26, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На дороге «Балезино — Сергино» частично обрушился проезд через реку Исаевка
17:26, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Балезинский район\n#Удмуртия\n#дорога\n#происшествие
Источник фото: ИИ
24
0

Это произошло из-за размыва грунта.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе на дороге «Балезино — Сергино» частично обрушился проезд через реку Исаевка. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.

Проезд обрушился 30 июня из-за размыва грунта. Аварийные работы уже ведутся. Для оперативного устранения провалов на место происшествия привезли инертные материалы.

Проезд для легковых автомобилей по аварийному участку дороги открыт, но водителей просят быть осторожными. 

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17:26, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Балезинский район\n#Удмуртия\n#дорога\n#происшествие