Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе на дороге «Балезино — Сергино» частично обрушился проезд через реку Исаевка. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.

Проезд обрушился 30 июня из-за размыва грунта. Аварийные работы уже ведутся. Для оперативного устранения провалов на место происшествия привезли инертные материалы.

Проезд для легковых автомобилей по аварийному участку дороги открыт, но водителей просят быть осторожными.