Это произошло из-за размыва грунта.
Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе на дороге «Балезино — Сергино» частично обрушился проезд через реку Исаевка. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.
Проезд обрушился 30 июня из-за размыва грунта. Аварийные работы уже ведутся. Для оперативного устранения провалов на место происшествия привезли инертные материалы.
Проезд для легковых автомобилей по аварийному участку дороги открыт, но водителей просят быть осторожными.
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