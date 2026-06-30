Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе при проведении несогласованных земляных работ повредили газопровод. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск».

Инцидент произошёл днём 30 июня. В результате без газа остались больше 100 домов в деревне Макарово, СНТ «Якорь» и СНТ «Излучина». Газовики проводят ремонтно-восстановительные работы.

Отмечается, что с начала 2026 года в Удмуртии произошло уже 12 порывов из-за проведения несогласованных земляных работ в охранных зонах газопроводов. В результате свыше 600 человек в более 10 населённых пунктах на время оставались без газа.

«Мы напоминаем, если вблизи вашего участка проходит газопровод, нужно согласовать земляные работы с газовой компанией. В случае повреждения газопровода при проведении несогласованных работ виновники будут обязаны возместить не только затраты газовой компании на восстановление сетей, но также экологический ущерб и потери природного газа», — отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.