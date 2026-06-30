Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подросток пострадал в аварии, которую устроил сам. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 29 июня около 19:15 напротив дома №14 по улице Архитектурной. 16-летний подросток без водительских прав ехал на автомобиле «ВАЗ-2109». Он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Юноша получил травмы и был госпитализирован.

В отношении юного водителя составили административные материалы. Машину поместили на спецстоянку.

Нарушитель пояснил, что купил «ВАЗ» вместе с друзьями около трёх недель назад. Автомобиль не был зарегистрирован. Родители подростка рассказали, что не знали о покупке сына. В настоящий момент решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.