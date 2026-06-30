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У храма святого великомученика и целителя Пантелеимона в Кизнере установят подсветку

09:50, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
У храма святого великомученика и целителя Пантелеимона в Кизнере установят подсветку
09:50, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#храм\n#освещение
Источник фото: администрация Каракулинского района
73
0

Акцент решили сделать на купола.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулино установят подсветку у храма святого великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщает администрация Каракулинского района.

Напомним, что в 2025 году около храма отремонтировали лестничный спуск и построили обзорную площадку. Теперь решено создать соответствующую подсветку объекта.

Муниципалитет нашёл возможность воплотить эту задумку и уже провёл тестирование прожекторов. Также сотрудники администрации присмотрели места, куда стоит установить подсветку, основной акцент планируется сделать на освещение куполов.

В районе уверены, что подсветка храма создаст особую атмосферу, а также привлечёт как местных жителей, так и туристов. 

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09:50, 30 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#храм\n#освещение