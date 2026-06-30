Каракулино. Удмуртия. В Каракулино установят подсветку у храма святого великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщает администрация Каракулинского района.

Напомним, что в 2025 году около храма отремонтировали лестничный спуск и построили обзорную площадку. Теперь решено создать соответствующую подсветку объекта.

Муниципалитет нашёл возможность воплотить эту задумку и уже провёл тестирование прожекторов. Также сотрудники администрации присмотрели места, куда стоит установить подсветку, основной акцент планируется сделать на освещение куполов.

В районе уверены, что подсветка храма создаст особую атмосферу, а также привлечёт как местных жителей, так и туристов.