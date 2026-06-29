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В Воткинске мужчина во время прогулки с собакой упал в глубокий овраг

16:11, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске мужчина во время прогулки с собакой упал в глубокий овраг
16:11, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
73
0

На помощь пострадавшему пришли спасатели.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели оказали помощь мужчине, упавшему в глубокий овраг. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл во время прогулки с собакой. Питомец сильно потянул за поводок, хозяин не удержался на краю обрыва и упал вниз. При падении мужчина получил травмы и самостоятельно подняться по крутому склону не смог.

На место выехали спасатели. Они аккуратно помогли пострадавшему подняться и сопроводили его до автомобиля скорой помощи. Питомец не пострадал.

В поисково-спасательной службе напоминают: гуляя с крупными и активными собаками вблизи склонов, оврагов и водоёмов, следует соблюдать осторожность. Намокший грунт и скользкая трава могут стать причиной падения. Спасатели призывают держаться на безопасном расстоянии от края.

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16:11, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели