Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели оказали помощь мужчине, упавшему в глубокий овраг. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл во время прогулки с собакой. Питомец сильно потянул за поводок, хозяин не удержался на краю обрыва и упал вниз. При падении мужчина получил травмы и самостоятельно подняться по крутому склону не смог.

На место выехали спасатели. Они аккуратно помогли пострадавшему подняться и сопроводили его до автомобиля скорой помощи. Питомец не пострадал.

В поисково-спасательной службе напоминают: гуляя с крупными и активными собаками вблизи склонов, оврагов и водоёмов, следует соблюдать осторожность. Намокший грунт и скользкая трава могут стать причиной падения. Спасатели призывают держаться на безопасном расстоянии от края.