Ижевск. Удмуртия. Из-за короткого замыкания за выходные в Удмуртии разгорелись четыре пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

27 июня в 19:30 поступило сообщение, что в детском саду по улице Коммунаров в Ижевске сработала сигнализация. Загорелось холодильное оборудование на площади 0,2 кв. м. Пожар потух сам собой. Никто не пострадал.

Также в выходные пожар возник в квартире на улице Интернациональной в Сарапуле. В ванной комнате вспыхнул электронагреватель. 13-летняя девочка заметила возгорание, закрыла все двери и обратилась к соседям, которые вызвали пожарных. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры на площади 5 кв. м.

В Кизнере мужчина спалил мастерскую на площади 15 кв. м. Он оставил аккумулятор от шуруповёрта заряжаться без присмотра.

В частном доме в селе Первомайский Завьяловского района загорелась кухонная вытяжка. Хозяин дома потушил горящий прибор огнетушителем. Площадь пожара составила 0,5 кв. м.