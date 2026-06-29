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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За выходные в Удмуртии из-за короткого замыкания произошло четыре пожара

13:57, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За выходные в Удмуртии из-за короткого замыкания произошло четыре пожара
13:57, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
128
0
#Удмуртия\n#пожары\n#происшествия
Источник фото: МЧС Удмуртии
128
0

Возгорания зафиксировали в Ижевске, Сарапуле, Кизнере и селе Первомайский.

Ижевск. Удмуртия. Из-за короткого замыкания за выходные в Удмуртии разгорелись четыре пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии. 

27 июня в 19:30 поступило сообщение, что в детском саду по улице Коммунаров в Ижевске сработала сигнализация. Загорелось холодильное оборудование на площади 0,2 кв. м. Пожар потух сам собой. Никто не пострадал.

Также в выходные пожар возник в квартире на улице Интернациональной в Сарапуле. В ванной комнате вспыхнул электронагреватель. 13-летняя девочка заметила возгорание, закрыла все двери и обратилась к соседям, которые вызвали пожарных. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры на площади 5 кв. м. 

В Кизнере мужчина спалил мастерскую на площади 15 кв. м. Он оставил аккумулятор от шуруповёрта заряжаться без присмотра. 

В частном доме в селе Первомайский Завьяловского района загорелась кухонная вытяжка. Хозяин дома потушил горящий прибор огнетушителем. Площадь пожара составила 0,5 кв. м. 

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13:57, 29 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
128
0
#Удмуртия\n#пожары\n#происшествия