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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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После дождей в Глазове река снова вышла из берегов

09:10, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
После дождей в Глазове река снова вышла из берегов
09:10, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
85
0
#Глазов\n#паводок
Источник фото: администрация Глазова
85
0

Паводок затопил часть частных домов.

Глазов. Удмуртия. Постоянные дожди в выходные подняли уровень воды в речке Сыга в Глазове и вызвали локальные подтопления в Западном посёлке. Об этом сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«Вода зашла на ближайшие к речке приусадебные участки, в подвалы и дома. Городской штаб ГО и ЧС мониторит ситуацию с пятницы. Находимся на связи с жителями: в выходные и сегодня утром провели обход домов, подготовили места для эвакуации, если такая необходимость возникнет», — написал градоначальник.

Он отметил, что реку продолжают проверять на предмет возможных заторов, в том числе и на территории ЧМЗ. Чтобы не затруднять путь воде, сняли мостик через Сыгу у дома на Кирова, 122.

«Сейчас вода начала спадать, но, если дожди вернутся, ситуация может вновь ухудшиться. Жителям домов в Западном рекомендуем поднять с пола ценные вещи, приготовиться к возможной эвакуации», — призвал глава Глазова.

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09:10, 29 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
85
0
#Глазов\n#паводок