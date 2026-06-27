Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе 25 июня около 23:30 произошёл пожар. Горели садовый дом и баня, находившиеся под общей кровлей, на территории СНТ «Электроник». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Хозяин дома заметил возгорание, когда внезапно погас свет. Выйдя на улицу, он увидел, что из дверного проёма бани вырывается пламя. Из-за сильного задымления и высокой температуры закрыть двери не удалось.

Осознавая, что его 47-летняя гражданская супруга из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом не может передвигаться самостоятельно, мужчина, рискуя жизнью, вернулся в горящее здание и вынес женщину на руках. Спасатель получил ожоги спины, но от госпитализации отказался.

К сожалению, спасти домашних питомцев не удалось, в огне погибли две собаки. Предварительная причина возгорания — неисправная ветхая электропроводка в доме.