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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Мужчина вынес сожительницу с ограниченными возможностями из горящего дома в Сарапульском районе

15:22, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Мужчина вынес сожительницу с ограниченными возможностями из горящего дома в Сарапульском районе
15:22, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Сарапульский район\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
39
0

Пожар произошёл в СНТ «Электроник».

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе 25 июня около 23:30 произошёл пожар. Горели садовый дом и баня, находившиеся под общей кровлей, на территории СНТ «Электроник». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Хозяин дома заметил возгорание, когда внезапно погас свет. Выйдя на улицу, он увидел, что из дверного проёма бани вырывается пламя. Из-за сильного задымления и высокой температуры закрыть двери не удалось.

Осознавая, что его 47-летняя гражданская супруга из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом не может передвигаться самостоятельно, мужчина, рискуя жизнью, вернулся в горящее здание и вынес женщину на руках. Спасатель получил ожоги спины, но от госпитализации отказался.

К сожалению, спасти домашних питомцев не удалось, в огне погибли две собаки. Предварительная причина возгорания — неисправная ветхая электропроводка в доме.

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15:22, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Сарапульский район\n#пожар