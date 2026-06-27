Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Срок содержания под стражей установлен до 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 16 на 17 июня в квартире на улице Орсовской. Трое знакомых — 25-летний мужчина, 18-летний парень и 15-летний подросток — совместно распивали спиртные напитки. В ходе застолья вспыхнула ссора, в результате которой двое младших участников компании избили старшего товарища, а затем один из них нанёс потерпевшему множественные удары ножом. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

На заседании несовершеннолетний обвиняемый вместе с законным представителем и адвокатом настаивали на более мягкой мере в виде домашнего ареста. Однако суд, изучив материалы дела и заслушав стороны, признал доводы следствия обоснованными и отказал в ходатайстве защиты.

Ранее аналогичная мера пресечения уже была избрана в отношении совершеннолетнего фигуранта дела.