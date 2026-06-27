Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Суд в Ижевске заключил под стражу 15-летнего подростка по делу о жестоком убийстве мужчины

11:07, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Суд в Ижевске заключил под стражу 15-летнего подростка по делу о жестоком убийстве мужчины
11:07, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство
Источник фото: Суды Удмуртии
79
0

Преступление было совершено в составе группы лиц.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Срок содержания под стражей установлен до 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 16 на 17 июня в квартире на улице Орсовской. Трое знакомых — 25-летний мужчина, 18-летний парень и 15-летний подросток — совместно распивали спиртные напитки. В ходе застолья вспыхнула ссора, в результате которой двое младших участников компании избили старшего товарища, а затем один из них нанёс потерпевшему множественные удары ножом. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

На заседании несовершеннолетний обвиняемый вместе с законным представителем и адвокатом настаивали на более мягкой мере в виде домашнего ареста. Однако суд, изучив материалы дела и заслушав стороны, признал доводы следствия обоснованными и отказал в ходатайстве защиты.

Ранее аналогичная мера пресечения уже была избрана в отношении совершеннолетнего фигуранта дела.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:07, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство