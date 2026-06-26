Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Из-за пьяного водителя в Сюмсинском районе в ДТП погиб пассажир

16:40, 26 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за пьяного водителя в Сюмсинском районе в ДТП погиб пассажир
16:40, 26 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Сюмсинский район\n#Удмуртия\n#авария\n#смерть\n#травмы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
37
0

Водитель не справился с управлением.

Сюмси. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Сюмсинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 26 июня около 00:10 на дороге «Объездная с. Сюмси». По предварительной информации, 22-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего машина опрокинулась.

В результате аварии 18-летний пассажир автомобиля скончался на месте. Водитель и два других пассажира — 18-летний юноша и 20-летняя девушка — получили травмы разной степени тяжести. Водителя госпитализировали.

Отмечается, что 22-летний молодой человек управлял машиной в пьяном состоянии и не имел прав. А его пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Собственником «Лады Приора» оказалась девушка-пассажир. В отношении неё за передачу права управления машиной пьяному человеку составлен административный материал по статье 12.7 КоАП России. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:40, 26 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Сюмсинский район\n#Удмуртия\n#авария\n#смерть\n#травмы