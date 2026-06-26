Сюмси. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Сюмсинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 26 июня около 00:10 на дороге «Объездная с. Сюмси». По предварительной информации, 22-летний водитель «Лады Приора» не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего машина опрокинулась.

В результате аварии 18-летний пассажир автомобиля скончался на месте. Водитель и два других пассажира — 18-летний юноша и 20-летняя девушка — получили травмы разной степени тяжести. Водителя госпитализировали.

Отмечается, что 22-летний молодой человек управлял машиной в пьяном состоянии и не имел прав. А его пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Собственником «Лады Приора» оказалась девушка-пассажир. В отношении неё за передачу права управления машиной пьяному человеку составлен административный материал по статье 12.7 КоАП России.