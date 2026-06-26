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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске мужчина ограбил продуктовый магазин, угрожая ножницами сотруднице

14:27, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске мужчина ограбил продуктовый магазин, угрожая ножницами сотруднице
14:27, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#грабеж\n#магазин
Источник фото: МВД по Удмуртии
103
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Он похитил три бутылки крепкого алкоголя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который подозревается в разбое с применением оружия. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

В полицию обратилась 27-летняя товаровед супермаркета. Она рассказала, что неизвестный мужчина, угрожая ей ножницами, похитил товар из магазина.

Его задержали. Выяснилось, что нетрезвый подозреваемый набрал в пакет три бутылки с крепким алкоголем и вышел на улицу, не оплатив. Сотрудница магазина выбежала за ним и попыталась остановить, но злоумышленник достал из кармана ножницы и начал угрожать женщине. После этого он скрылся.

Возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия (статья 162 УК РФ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. За данное преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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14:27, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#грабеж\n#магазин