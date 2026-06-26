Глазов. Удмуртия. В Глазове в ходе проверок в области пожарной безопасности выявили грубые нарушения в работе газозаправочной станции (АГЗС). Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В частности, не соблюдалось противопожарное расстояние до стоящих рядом объектов.

«По результатам внеплановых выездных проверок индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде приостановления деятельности на срок 30 суток на основании постановления районного судьи Ленинского района г. Ижевска», — рассказал заместитель главного государственного инспектора Глазова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Удмуртии Владислав Куликов.

Как отметили в МЧС, нарушений требований пожарной безопасности на АГЗС имеют критические масштабы и последствия. Так, подобное нарушение в Пятигорске в мае 2026 года привело к крупному пожару на площади 1000 кв. м. Пострадали шесть человек.