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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Работу газовой заправки в Глазове приостановили на 30 дней из-за выявленных нарушений

12:08, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Работу газовой заправки в Глазове приостановили на 30 дней из-за выявленных нарушений
12:08, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#заправка\n#газ\n#пожарная безопасность
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Она находится слишком близко к другим постройкам.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в ходе проверок в области пожарной безопасности выявили грубые нарушения в работе газозаправочной станции (АГЗС). Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В частности, не соблюдалось противопожарное расстояние до стоящих рядом объектов.

«По результатам внеплановых выездных проверок индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде приостановления деятельности на срок 30 суток на основании постановления районного судьи Ленинского района г. Ижевска», — рассказал заместитель главного государственного инспектора Глазова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Удмуртии Владислав Куликов.

Как отметили в МЧС, нарушений требований пожарной безопасности на АГЗС имеют критические масштабы и последствия. Так, подобное нарушение в Пятигорске в мае 2026 года привело к крупному пожару на площади 1000 кв. м. Пострадали шесть человек.

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12:08, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
9
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#заправка\n#газ\n#пожарная безопасность