Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие два дня ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом сообщает Служба гражданской защиты Удмуртии.

До конца пятницы, 26 июня, местами по республике будут грозы. Ночью и днём субботы, 27 июня, местами сохранятся грозы и сильные дожди.

Граждан просят обходить шаткие строения и деревья на улице, а также не приближаться к оборванным проводам. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».