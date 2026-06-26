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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В пятницу и субботу в Удмуртии ожидаются сильные дожди и грозы

11:42, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В пятницу и субботу в Удмуртии ожидаются сильные дожди и грозы
11:42, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гроза\n#погода\n#дожди
Источник фото: ИИ
29
0

Жителей просят обходить стороной шаткие конструкции и деревья.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие два дня ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом сообщает Служба гражданской защиты Удмуртии.

До конца пятницы, 26 июня, местами по республике будут грозы. Ночью и днём субботы, 27 июня, местами сохранятся грозы и сильные дожди.

Граждан просят обходить шаткие строения и деревья на улице, а также не приближаться к оборванным проводам. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».

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11:42, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гроза\n#погода\n#дожди