Ижевск. Удмуртия. В Ижевске группа подростков устроила опасные игры на крыше многоэтажки по улице 9 Января. Об этом сообщает председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Один из ребят повис на карнизе крыши, а позже спустился на козырёк балкона. Остальные снимали экстремальные игры на телефон. Шуткин отметил, что на этот раз всё обошлось — дети остались целы.

Он также обратился к родителям с просьбой проводить с детьми разъяснительные беседы.

«Объясните, что эффектное видео не стоит здоровья и жизни. Будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребёнок. Безопасность детей — в ваших руках», — рассказал председатель Госкомитета.