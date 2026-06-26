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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Подросток повис на карнизе многоэтажки в Ижевске

11:07, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Подросток повис на карнизе многоэтажки в Ижевске
11:07, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС\n#подростки\n#Экстрим\n#крыша
Источник фото: Андрей Шуткин
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Друзья снимали экстремальное развлечение на телефон.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске группа подростков устроила опасные игры на крыше многоэтажки по улице 9 Января. Об этом сообщает председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Один из ребят повис на карнизе крыши, а позже спустился на козырёк балкона. Остальные снимали экстремальные игры на телефон. Шуткин отметил, что на этот раз всё обошлось — дети остались целы.

Он также обратился к родителям с просьбой проводить с детьми разъяснительные беседы.

«Объясните, что эффектное видео не стоит здоровья и жизни. Будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребёнок. Безопасность детей — в ваших руках», — рассказал председатель Госкомитета.

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11:07, 26 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС\n#подростки\n#Экстрим\n#крыша