Друзья снимали экстремальное развлечение на телефон.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске группа подростков устроила опасные игры на крыше многоэтажки по улице 9 Января. Об этом сообщает председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.
Один из ребят повис на карнизе крыши, а позже спустился на козырёк балкона. Остальные снимали экстремальные игры на телефон. Шуткин отметил, что на этот раз всё обошлось — дети остались целы.
Он также обратился к родителям с просьбой проводить с детьми разъяснительные беседы.
«Объясните, что эффектное видео не стоит здоровья и жизни. Будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребёнок. Безопасность детей — в ваших руках», — рассказал председатель Госкомитета.
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