Ижевск. Удмуртия. С начала мая 2026 года в Управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 43 жалоб на уличных торговцев фруктами, овощами и ягодами в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В данный момент на рассмотрении находятся 27 обращений. Предпринимателям объявлено восемь предостережений о недопустимости нарушений.

По санитарным нормам, места реализации пищевых продуктов должны соответствовать ряду требований:

- в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность продуктов;

- у продавца должна быть на рабочем месте информация, вывеска с указанием времени работы, весы с документом о поверке;

- продажа продуктов осуществляется при наличии ценников с информацией о наименовании товара и его стоимости;

- продавец должен иметь личную медицинскую книжку и работать в санитарной одежде;

- в киосках должны быть раковины для мытья рук продавца, выделено место для хранения уборочного инвентаря закрытым способом;

- овощи и фрукты должны храниться на подтоварниках, запрещается хранение и выкладка товара на пол;

- рабочее место должно содержаться в чистоте, по окончанию работы проводится уборка территории и вывоз твердых коммунальных отходов;

- запрещается реализация арбузов и дынь на разрез.

Покупателям советуют обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах.

Напомним, ранее жителей Удмуртии предостерегли от покупки ягод, фруктов и овощей на улицах.