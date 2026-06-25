Ижевск. Удмуртия. Вечером 24 июня в Ижевске произошло ДТП с участием мотоциклиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имевшего водительских прав.

Как сообщили в ГАИ Удмуртии, авария случилась на улице Клубной. 37-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5» не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 43-летней женщины.

Освидетельствование показало наличие 1,012 мг/л алкоголя в выдыхаемом мотоциклистом воздухе, что сильно превышает допустимую норму. В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что пострадавший мотоциклист не имеет водительских прав. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Мотоцикл задержан и помещён на специализированную стоянку.