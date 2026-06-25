Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Пьяный мотоциклист без прав спровоцировал ДТП в Ижевске

16:07, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пьяный мотоциклист без прав спровоцировал ДТП в Ижевске
16:07, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
131
0

Водитель «ИЖ Планеты-5» столкнулся с легковым автомобилем и госпитализирован с травмами

Ижевск. Удмуртия. Вечером 24 июня в Ижевске произошло ДТП с участием мотоциклиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имевшего водительских прав. 

Как сообщили в ГАИ Удмуртии, авария случилась на улице Клубной. 37-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5» не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 43-летней женщины.

Освидетельствование показало наличие 1,012 мг/л алкоголя в выдыхаемом мотоциклистом воздухе, что сильно превышает допустимую норму. В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что пострадавший мотоциклист не имеет водительских прав. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Мотоцикл задержан и помещён на специализированную стоянку.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:07, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП