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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Расследование несчастного случая на предприятии «Свет» начали в Удмуртии

15:11, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Расследование несчастного случая на предприятии «Свет» начали в Удмуртии
15:11, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
81
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Госинспекция труда\n#несчастный случай\n#травма
Источник фото: ИА «Сусанин»
81
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Женщине затянуло ногу приводом конвейера.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии приступили к расследованию несчастного случая на АО «Свет» в Можге. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в республике.

Инцидент произошёл 9 июня с укладчицей-упаковщиком предприятия. Во время выполнения работ по упаковке стеклянных изделий стопу женщины затянуло цепным приводом конвейера. В результате работница получила тяжёлую травму.

«Комиссией Государственной инспекции труда в УР проводится расследование несчастного случая, устанавливаются причины несчастного случая и лица, допустившие нарушения требований охраны труда», — говорится в сообщении.

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15:11, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
81
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Госинспекция труда\n#несчастный случай\n#травма