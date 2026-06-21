Можга. Удмуртия. В Удмуртии приступили к расследованию несчастного случая на АО «Свет» в Можге. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в республике.

Инцидент произошёл 9 июня с укладчицей-упаковщиком предприятия. Во время выполнения работ по упаковке стеклянных изделий стопу женщины затянуло цепным приводом конвейера. В результате работница получила тяжёлую травму.

«Комиссией Государственной инспекции труда в УР проводится расследование несчастного случая, устанавливаются причины несчастного случая и лица, допустившие нарушения требований охраны труда», — говорится в сообщении.