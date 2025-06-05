Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 20 суток приостановили работу ларька с шаурмой около ТРК «Петровский». Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Из-за регистрации случаев отравления посетителей заведения «Шаурма из шашлыка Raketa BBQ» по улице Михаила Петрова, 29 ж сотрудники Управления выехали на место.

В ходе проверки выяснились следующие обстоятельства:

предпринимателем не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points — «анализ рисков и критические контрольные точки» — прим. ред), не представлены протоколы лабораторных исследований изготавливаемой продукции на показатели безопасности;

не разработаны организационные мероприятия по контролю за безопасностью систем автономного водоснабжения и канализации;

приём полуфабрикатов осуществляется из основного цеха в гастроёмкостях с маркировкой, на которой отсутствуют сведения о наименовании полуфабриката, времени изготовления, изготовителе, сроке годности, условиях хранения, в результате чего затруднен контроль за сроками годности и условиях хранения полуфабрикатов;

несоблюдение обработки и хранения овощей;

отсутствуют производственные моечные ванны для мытья инвентаря, отсутствует раковина для мытья рук;

участок упаковки и формирования наборов готовых блюд не оснащен бактерицидным оборудование;

текущая уборка производственного помещения проводится некачественно;

нарушения при мытье и дезинфекции кухонной посуды и инвентаря;

на ёмкостях с рабочими растворами дезинфицирующего средства отсутствуют сведения о концентрации раствора, дате разведения, сроке годности.

«По итогам контрольно-надзорного мероприятия Управлением составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Административные материалы Управлением переданы в суд», — говорится в сообщении.

Суд приостановил деятельность организации на 20 дней. Напомним, ранее сообщалось о нарушениях в ларьке с шаурмой около ТЦ «КИТ».