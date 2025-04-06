Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

В Ижевске пенсионер пострадал при пожаре в двухэтажном доме

12:08, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске пенсионер пострадал при пожаре в двухэтажном доме
12:08, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
84
0

Возгорание произошло на проезде Бабашкина.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 4 апреля на проезде Бабушкина в Ижевске горел двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Сигнал о пожаре поступил в 22:40 от жильцов второго этажа, почувствовавших запах гари. 75-летний хозяин одной из квартир самостоятельно эвакуировался через окно, но получил отравление дымом и был доставлен в больницу.

По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение пострадавшего с огнем при курении.

Для ликвидации возгорания на площади 40 кв. м. привлекались 24 спасателя и 7 единиц спецтехники.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:08, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар