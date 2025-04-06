Ижевск. Удмуртия. Вечером 4 апреля на проезде Бабушкина в Ижевске горел двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Сигнал о пожаре поступил в 22:40 от жильцов второго этажа, почувствовавших запах гари. 75-летний хозяин одной из квартир самостоятельно эвакуировался через окно, но получил отравление дымом и был доставлен в больницу.

По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение пострадавшего с огнем при курении.

Для ликвидации возгорания на площади 40 кв. м. привлекались 24 спасателя и 7 единиц спецтехники.