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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В автосалоне на Воткинском шоссе в Ижевске произошёл пожар

12:11, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В автосалоне на Воткинском шоссе в Ижевске произошёл пожар
12:11, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Пострадали несколько автомобилей.

Ижевск. Удмуртия. В пожаре на Воткинском шоссе в Ижевске пострадали несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Утром 30 марта горел офис автосалона на Воткинском шоссе. В результате пожара повреждены три автомобиля — «Хендай», «Лада», «Ссанг Йонг». Отмечается, что никто не пострадал.

«Предварительная площадь пожара 20 м². Причину устанавливает дознаватель МЧС России. Всего к ликвидации последствий привлекались 8 единиц техники и 34 специалиста МЧС России», — говорится в сообщении. 

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12:11, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
120
0
#Ижевск\n#пожары