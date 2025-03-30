Ижевск. Удмуртия. В пожаре на Воткинском шоссе в Ижевске пострадали несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Утром 30 марта горел офис автосалона на Воткинском шоссе. В результате пожара повреждены три автомобиля — «Хендай», «Лада», «Ссанг Йонг». Отмечается, что никто не пострадал.

«Предварительная площадь пожара 20 м². Причину устанавливает дознаватель МЧС России. Всего к ликвидации последствий привлекались 8 единиц техники и 34 специалиста МЧС России», — говорится в сообщении.