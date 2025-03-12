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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице Промышленной в Ижевске столкнулись несколько машин

15:19, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Промышленной в Ижевске столкнулись несколько машин
15:19, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
257
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
257
0

В аварии пострадала девушка. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 марта около 13:00 на улице Промышленной произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. 

Установлено, что водитель Ford Focus попытался избежать столкновения и резко свернул влево. В результате вынужденного манёвра он задел Renault Duster. От удара последний перевернулся и врезался в припаркованные автомобили. 

В аварии пострадала пассажирка Renault Duster — девушка 2003 года рождения. Ее отвезли в больницу для осмотра. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины ДТП.

Движение на участке дороги временно ограничено. Водителям советуют быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

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15:19, 12 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
257
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП