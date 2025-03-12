Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 марта около 13:00 на улице Промышленной произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что водитель Ford Focus попытался избежать столкновения и резко свернул влево. В результате вынужденного манёвра он задел Renault Duster. От удара последний перевернулся и врезался в припаркованные автомобили.

В аварии пострадала пассажирка Renault Duster — девушка 2003 года рождения. Ее отвезли в больницу для осмотра. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины ДТП.

Движение на участке дороги временно ограничено. Водителям советуют быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.