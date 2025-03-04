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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Сарапуле

11:55, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Сарапуле
11:55, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#происшествия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии
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Двоих пострадавших госпитализировали.

Сарапул. Удмуртия. Три автомобиля столкнулись на нерегулируемом перекрестке улиц Мира и Старый Ижевский тракт в Сарапуле. Об этом сообщила Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла 4 марта около 07:45. По предварительной информации, водитель «Лада Ларгус» при повороте не уступил дорогу Volkswagen Polo и столкнулся с ним. После этого иномарка наехала на стоящий автомобиль «ВАЗ-2110».

В результате аварии травмы получили 62-летняя пассажирка «ВАЗ-2110» и водитель «Фольксвагена». Их доставили в больницу.

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11:55, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
65
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#происшествия\n#ДТП