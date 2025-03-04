Сарапул. Удмуртия. Три автомобиля столкнулись на нерегулируемом перекрестке улиц Мира и Старый Ижевский тракт в Сарапуле. Об этом сообщила Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла 4 марта около 07:45. По предварительной информации, водитель «Лада Ларгус» при повороте не уступил дорогу Volkswagen Polo и столкнулся с ним. После этого иномарка наехала на стоящий автомобиль «ВАЗ-2110».

В результате аварии травмы получили 62-летняя пассажирка «ВАЗ-2110» и водитель «Фольксвагена». Их доставили в больницу.