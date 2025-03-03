Сарапул. Удмуртия. Врача Сарапульской городской больницы оштрафовали за удар посетителя в челюсть. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, инцидент произошел 26 февраля 2023 года. Потерпевший обратился к врачу за медицинской помощью для его матери. При этом он высказал претензии по поводу качества обслуживания. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого сотрудник больницы кулаком ударил оппонента в нижнюю часть челюсти.

В суде обвиняемый свою вину не признал. Он утверждал, что потерпевший первый ударил его в лицо.

Суд признал врача виновным и назначил ему штраф в размере 12 тыс. рублей.