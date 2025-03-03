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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врача Сарапульской горбольницы оштрафовали за удар посетителя в челюсть

16:14, 03 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Врача Сарапульской горбольницы оштрафовали за удар посетителя в челюсть
16:14, 03 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#происшествия\n#суд
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Потерпевший пожаловался на качество обслуживания.

Сарапул. Удмуртия. Врача Сарапульской городской больницы оштрафовали за удар посетителя в челюсть. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, инцидент произошел 26 февраля 2023 года. Потерпевший обратился к врачу за медицинской помощью для его матери. При этом он высказал претензии по поводу качества обслуживания. Между мужчинами  возник словесный конфликт, в ходе которого сотрудник больницы кулаком ударил оппонента в нижнюю часть челюсти.

В суде обвиняемый свою вину не признал. Он утверждал, что потерпевший первый ударил его в лицо.

Суд признал врача виновным и назначил ему штраф в размере 12 тыс. рублей.

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16:14, 03 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
76
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#происшествия\n#суд