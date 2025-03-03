Сарапул. Удмуртия. Двухэтажный нежилой дом сгорел в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Нежилой дом по улице Азина, 23 загорелся около 18:00 в воскресенье, 2 марта. В 18:26 пожар огнеборцам удалось локализовать. В 18:45 пожар ликвидировали. По словам очевидцев в соцсетях, после этого пепелище ещё некоторое время проливали, чтобы не загорелось вновь. Пострадавших нет.

По данным открытых источников, деревянный дом был построен в 1918 году. В последние годы квартиры в нём выставлялись на продажу.