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Старинный деревянный дом сгорел в Сарапуле

09:40, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Старинный деревянный дом сгорел в Сарапуле
09:40, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Сарапул\n#пожар
Источник фото: МЧС по УР (кадр из видео)
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Пострадавших нет.

Сарапул. Удмуртия. Двухэтажный нежилой дом сгорел в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Нежилой дом по улице Азина, 23 загорелся около 18:00 в воскресенье, 2 марта. В 18:26 пожар огнеборцам удалось локализовать. В 18:45 пожар ликвидировали. По словам очевидцев в соцсетях, после этого пепелище ещё некоторое время проливали, чтобы не загорелось вновь. Пострадавших нет.

По данным открытых источников, деревянный дом был построен в 1918 году. В последние годы квартиры в нём выставлялись на продажу.

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09:40, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
375
0
#Сарапул\n#пожар