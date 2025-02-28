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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пенсионерку госпитализировали после падения в ижевском трамвае

11:58, 28 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Пенсионерку госпитализировали после падения в ижевском трамвае
11:58, 28 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
86
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#ДТП\n#Ижевск
Источник фото: Управление ГАИ МВД по Удмуртии
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Инцидент произошёл 27 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Пенсионерка пострадала при падении в трамвае №10 в Ижевске. Об этом сообщил Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

Авария произошла 27 февраля около 19:30. По предварительной информации, напротив дома № 1 на ул. Автозаводской водитель трамвая при движении допустила падение 70-летней женщины.

Пенсионерку госпитализировали.

Жителям напомнили о необходимости держаться за поручни, чтобы не упасть при движении. 

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11:58, 28 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
86
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#ДТП\n#Ижевск