Инцидент произошёл 27 февраля.
Ижевск. Удмуртия. Пенсионерка пострадала при падении в трамвае №10 в Ижевске. Об этом сообщил Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.
Авария произошла 27 февраля около 19:30. По предварительной информации, напротив дома № 1 на ул. Автозаводской водитель трамвая при движении допустила падение 70-летней женщины.
Пенсионерку госпитализировали.
Жителям напомнили о необходимости держаться за поручни, чтобы не упасть при движении.
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