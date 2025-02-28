Ижевск. Удмуртия. Пенсионерка пострадала при падении в трамвае №10 в Ижевске. Об этом сообщил Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

Авария произошла 27 февраля около 19:30. По предварительной информации, напротив дома № 1 на ул. Автозаводской водитель трамвая при движении допустила падение 70-летней женщины.

Пенсионерку госпитализировали.

Жителям напомнили о необходимости держаться за поручни, чтобы не упасть при движении.