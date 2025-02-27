Ижевск. Удмуртия. По факту гибели подростка на снегоходе в Удмуртии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, 25 февраля пригородный поезд Ижевск – Воткинск столкнулся со снегоходом, на котором катались трое 16-летних подростков. Трагедия произошла недалеко от улицы Ракетной. Молодые люди не заметили приближающийся поезд. В результате столкновения один юноша погиб.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).