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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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После гибели подростка на снегоходе в Удмуртии возбудили уголовное дело

16:18, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
После гибели подростка на снегоходе в Удмуртии возбудили уголовное дело
16:18, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#происшествия\n#дети\n#Ижевск
Источник фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
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Трагедия произошла 25 февраля.

Ижевск. Удмуртия. По факту гибели подростка на снегоходе в Удмуртии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, 25 февраля пригородный поезд Ижевск – Воткинск столкнулся со снегоходом, на котором катались трое 16-летних подростков. Трагедия произошла недалеко от улицы Ракетной. Молодые люди не заметили приближающийся поезд. В результате столкновения один юноша погиб.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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16:18, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
196
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#дети\n#Ижевск